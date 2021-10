¡Ya nació!: Peka Parra compartió en Instagram la llegada al mundo de su hija Emma

¡No hay alegría más grande que la llegada de un hijo!, así que nos imaginamos la inmensa felicidad y emoción que debe estar sintiendo en este momento la actriz Ingrid Parra, junto a su marido Cristian Sales, sobre todo porque, según ellos mismos contaron públicamente, fue un proceso complicado, en que estuvieron mucho tiempo intentando ser padres. Pero ahora ¡su sueño ya es una realidad y ya está en sus brazos!

La noticia la compartieron a sus seguidores a través de una publicación de Instagram, con una emotiva fotografía del momento del nacimiento y que en pocos minutos se llenó de corazones y mensajes de felicitaciones.

“Ya llegué!!! Emma Ignacia Sales Parra… Aquí estoy, gracias a todos por la preocupación y los mensajes de cariño!!! Todo salió increíblemente bien… gracias al mejor equipo!!!! Todos preocupados por nosotros… gracias al papá más bakan del mundo!!! Pucha que soy afortunada!!!!”, escribió la actriz en su perfil de la red social.

Además, entregó unas palabras a su pareja. “@csaleszlatar gracias por calmarme en el momento que más te necesite!!!! les cuento que tiritaba como papel!!!!! Pero Cristián me calmo con amor y mucho cariños… ser mamá es lejos la mejor experiencia del mundo!!!! Gracias Dios por hacer esto posible!!! ♥️ no se imaginan la emoción que siento en este momento!!!! ♥️”, publicó.

La pequeña nació por una cesárea programada según lo anunció la misma ‘Peka’ Parra hace días atrás. “Yo elegí cesárea porque no quiero, básicamente, que la Emma sufra. Yo me doy lo mismo, a mí me da igual. Yo no quiero que ella sufra”, argumentó en su oportunidad, al ser cuestionada por algunos seguidores.