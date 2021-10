¿Estás sentido con nosotros? la pregunta al aire de Neme a Simón Oliveros

No se lo mandó a decir con nadie. José Antonio Neme apenas presentó al notero Simón Oliveros que estaba en La Moneda para realizar un despacho, hizo una pausa para preguntarle “¿Simón, estás sentido con nosotros?

Esto, en referencia a los dichos de los periodistas de farándula Sergio Rojas y Hugo Valencia en su programa “Qué te lo digo” a partir de una foto que Oliveros publicó en instagram y que se replicó en varios medios.

“Lo que yo supe es que, efectivamente, él está muy sentido con el programa, o con las decisiones que se han tomado en el último tiempo, porque hubo un momento en donde él aparecía como un conductor del programa y como el único conductor frente a la salida de Lucho Jara y después de José Miguel Viñuela. Y eso no ha ocurrido. Fueron los dichos de Valencia, quien además agregó, “Entiendo que él lo ha manifestado y no se han tomado las medidas del caso, o no se le ha dicho claramente qué es lo que esperan de él. Hoy día se les da muchos más espacios a otros noteros, a otras figuras. La Tania Mardones, que llegó hace muy poco de TVN; Danilo Villegas, que también llegó desde TVN; incluso también a la Fran Reyes, que se había ido pre y posnatal. Y hoy día ha repercutido en una desvalorización de la imagen de Simón Oliveros”.

Mientras que Rojas, también aportó con los suyo “Nosotros les contamos que lo iban a dejar en la calle. Y ahí su respuesta fue ‘bueno, yo soy un soldado que sirve para cualquier frente’. La típica respuesta políticamente correcta. Pero todos sabíamos que Simón no estaba contento, si ya se había comprado unas camisas en 24 cuotas, precio contado, y todavía las está pagando, pensando que las iba a ocupar como animador del matinal”.

Pero hoy la respuesta de Simón a la pregunta de su compañero y conductor del programa, que colateralmente responde a los periodistas fue categórica.”Yo soy un hombre nacido y criado en el Mega, para qué voy a andar con cahuines si tengo algo que decir voy a hablar con los ejecutivos” además acusó que nadie lo contactó para preguntarle directamente “Yo te quiero a ti quiero al equipo y jamas voy a andar con problemas” agregó.

“A mi me preocupa tu estado de animo , que no andes triste” recalcó Neme.