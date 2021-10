¡Llegó el día!: Adele lanzó su nueva canción “Easy On Me”

Adele está de vuelta. Después de seis años de espera, la británica lanzó su nueva canción titulada “Easy On Me”.

Este jueves 14 de octubre fue el día que regresó la intérprete de “Someone Like You“. Esta nueva canción es parte del nuevo álbum llamado “30”, el cual estará disponible el próximo 19 de noviembre.

Previo al estreno de “Easy On Me“, Adele entregó un adelanto mediante su perfil de Instagram, sorprendiendo a sus fans. A pesar de que fueron tan solo unos segundos, donde se dejó escuchar una melodía, causó furor entre sus seguidores.

“25 fue el último disco de la cantante, cuyos principales temas fueron “Hello” y “When We Were Young”.

Este nuevo sencillo a poco más de dos horas de conocerse, en Youtube ya cuenta con más de 1,5 millones de reproducciones.

Ve aquí el videoclip oficial de “Easy On Me” de Adele: