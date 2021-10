“Soy bipolar diagnosticada hace 10 años” la sincera confesión de Laura Prieto

En un nuevo capítulo emitido este jueves en el programa “Aquí somos todos” de Canal 13, se enfocaron en un tema que ha estado muy potente en nuestro país y en el mundo, sobretodo este último tiempo que es la salud mental.

Y en el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental, invitaron al estudio al sicólogo Edmundo Campusano y a la influencer Laura Prieto quien habló sobre su difícil lucha contra la bipolaridad que padece.

“Empecé hace como 10 años con cambios de humor y depresiones bastante fuertes, que me alteraban el ánimo, de repente quería estar acostada todo el día y me preguntaba por qué si me iba bien”

“Fue bastante difícil para mí, hasta que en un minuto sentí que se me iba de las manos y dije ‘no, yo tengo que buscar ayuda"”, añadió luego, señalando que “sentía básicamente, y esto fue crucial para mí, que yo no podía sola con mi estado de ánimo. Sentí que el problema que me estaba pasando no era un simple problema”. comenzó su testimonio.

“Yo soy bipolar, diagnosticada hace 10 años y yo fui de esas que decía: ‘¿Para qué te vas a medicar? ¿Por qué?’. Ahí me di cuenta de que no podía yo sola hacerme cargo de mi estado de ánimo, no dependía de mí (…) “no era como una simple tristeza que yo me fuera a dormir y se me va a pasar, sino que era algo mucho más grande, por lo cual destacó que es imprescindible conocerse para saber en qué momento decir basta.

Luego de dar el primer paso, que es darse cuenta de que necesitaba ayuda, fue a un psicólogo que la derivó a un psiquiatra.

Sin embargo, confesó que muchas veces fue víctima del prejuicio social “Muchas veces fui súper juzgada por amistades o parejas (…) Obviamente que pasé por un período súper difícil, pero yo te puedo decir al día de hoy, 10 años después de estar diagnosticada, si yo sigo un tratamiento al pie de la letra, me hago cargo, voy a terapia (…) me autopreocupo de mi salud mental, puedo tener una vida totalmente normal”.