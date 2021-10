Teresita Reyes en entrevista con Jordi Castell: “Me voy a morir vieja, arrugada, pa’ la cag…, pero el espíritu no se me va a acabar”

La conocida actriz Teresita Reyes conversó de todo en entrevista con Jordi Castell, en donde sorprendió más joven que nunca.

La conversación fue a través del programa Dosis Diaria, que Castell emite por su cuenta Instagram.

“Siento que estoy hablando con una mina joven, no contigo. Como que tienes un chip de mujer joven hablando cosas de gente joven informada. ¿Tus hijos qué edad tienen?”, le preguntó el fotógrafo.

La actriz de 71 años, quien fuera figura en teleseries como Machos y Papi Ricky contestó: “Tengo de 40 a 47 y son cuatro. Con el Giacaman (Jorge Giacaman, quien fue su marido durante más de cuatro décadas) pasamos tirando los primeros diez años de nuestra vida”.

Ante lo cual el fotógrafo le contesta: “Como todos los paisanos”, la respuesta de la artista no se hizo esperar: “No sabes cómo lo extraño a ese weón. Me dejó en la mejor época cuando pensábamos viajar, estar juntos después de criar cuatro cabros, porque no era de los árabes ricos”.

Pero eso no fue todo, además continuó: “Yo cómo me fijo también la weona, cuando en esa época era mijita rica. Y no. Me voy a fijar en un árabe pobre que me enamoró el primer día que lo vi, solté los churrines altiro. Y así fue poh, ahora hace cinco años se me fue”.

La conocida actriz de teleseries señaló estar contenta y llena de proyectos: “Yo me voy a morir vieja, arrugada, pa’ la cagá, pero el espíritu no se me va a acabar”, comentó ante un atento y asombrado entrevistador.