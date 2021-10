“El juego del calamar” se convirtió en el estreno más visto en la historia de Netflix

“El juego del calamar” ya es el estreno más visto en la historia de Netflix

La producción surcoreana sobre un macabro juego de supervivencia se ha convertido en el mayor estreno de la plataforma, superando los 110 millones de visualizaciones en menos de un mes.

Tal como ha revelado la compañía, concretamente El juego del Calamar ha reunido a 111 millones de usuarios desde su estreno el pasado 17 de septiembre, convirtiéndose en el mayor lanzamiento del servicio de streaming.

La serie ha superado a “Bridgerton”, que arrasó con su lanzamiento durante la Navidad de 2020 y fue vista en 82 millones de hogares en sus primeros 28 días.

El juego del calamar ha superado con creces esos números, y en un espacio de tiempo menor. La serie se mantiene como el título más visto en Netflix en 94 países y es la primera ficción surcoreana que alcanza el primer puesto en Estados Unidos.

¿Ya la viste?

Squid Game has officially reached 111 million fans — making it our biggest series launch ever! pic.twitter.com/SW3FJ42Qsn

— Netflix (@netflix) October 12, 2021