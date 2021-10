La exchica rojo Christell Rodríguez, reveló preocupantes mensajes que recibe en relación a su cuerpo

La conocida cantante que se hizo famosa en el programa Rojo, confesó que ha recibido amenazas de muerte a través de redes sociales.

Christell Rodríguez, estuvo invitada en un nuevo capítulo de Pecados Digitales, la noche del sábado, estelar que además contó con la presencia del periodista del matinal Mucho Gusto, José Antonio Neme, la cantante Patricia Maldonado y la actriz argentina Yamila Reyna.

“Chile es uno de los países con peor salud mental, altos índices de depresión, trastornos alimenticios y mucho más. Y todo nace de un mismo tema que es la autoestima. Yo, por muchos años tuve problemas de autoestima, y me atrevo a decir que todavía no lo he superado del todo”, comenzó, la cantante.

Quien, además comentó: “Hace tres o cuatro años atrás no se hablaba de esto, y uno no se atrevía a subir ciertas fotos mostrando un poquito más y yo dije ¿Por qué no?, Si al final, no solamente a mí me pasa”.

Durante la conversación, Christell reveló los potentes mensajes que recibe a través de su Instagram, y que tienen relación con su aspecto físico, comentando que esto influye en la salud mental.

“Todos tenemos ese miedo que al subir algo, el comentario que pueda surgir sea dañino para ti”, fueron sus palabras.