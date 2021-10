“Cuesta rearmarse”: El duro descargo de Nicolás Gutiérrez al recordar la muerte de su hijo

Este fin de semana se estrenó un nuevo episodio de La Divina Comida, el exitoso programa culinario que reúne a las personalidades más destacadas de chile. Para esta ocasión fue el turno de Josefina Fiebelkorn, Antonia Santa María, Julio González Littin y Nicolás Gutiérrez.

En ese sentido, este último protagonizó un emotivo momento en el programa, luego de recordar junto a sus invitados el difícil momento personal que debió enfrentar cuando perdió a Vicente, su hijo que debido a complicaciones durante la gestación, falleció a los tres días de haber nacido.

“Vicente es mi hijo, yo tuve un hijo. Tengo dos hijos vivos, pero uno se me murió… y él es Vicente”, partió relatando el ex periodista SQP.

“Es muy duro, te pega fuerte, cuando estás con la ilusión de un hijo, pero también dijimos ‘vamos a salir adelante’ en el fondo. Siempre nos dijeron no es incompatible con la vida y era probable que tuviéramos que pasar un tiempo largo con diálisis, pero bueno… asumimos todo ese tema”, agregó.

Posteriormente el anfitrión de la cuarta noche del programa explicó que “Siempre nos dijeron que íbamos a salir adelante. Al momento de nacer yo le corté el cordón, lo tuve en brazos y venía moradito, como ahogado. Entonces nos dijeron que tenían que llevarlo a la UCI y empezar a verlo. Y fueron tres días que Vicente dio la pelea, y al tercer día falleció”.

“Fue duro, no se lo doy a nadie. De ahí pa adelante es todo difícil, cuesta rearmarse. Pero si hay algo que siempre tuvimos en mente era que no por lo que había pasado con Vicente no íbamos a tener otro hijo… y a través de él sentir que él estaba ahí”, cerró Gutiérrez.