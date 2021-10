Kathy Contreras retoma el baile a seis meses de haber tenido a su hija Selva

La ex participante Calle 7, siempre ha mostrado ser muy talentosa en el baile, práctica que había dejado de hacer, luego de convertirse en madre de Selva, hace seis meses.

Pero ahora, mostró en sus redes sociales que volvió en gloria y majestad a la Academia de los Power Peralta, con unos pasos de baile que poco evidencian la falta de práctica.

“Diosa”, “Seca”, “Salvaje”, fueron algunas de las reacciones al video.

Posteriormente, a raíz de una entrevista que dio a LUN, Kathy Contreras realiza una sincera reflexión sobre la culpa de dejar a su hija al cuidado de otra persona para salir a comenzar a hacer sus cosas.

“En el tema de la culpa me expandí más, pero salió sólo eso …

En mi sentir en ocasiones al dejar a mi hija a cargo de un otro (por supuesto que no es cualquiera) había profundizado más, ya qué siento que es un tema para conversar, observar e ir transformándolo entre nosotras las mujeres, ya que la culpa viene de un dejarnos estar como mujeres por ser madres, y es muy recomendado por expertos que la mujer en algún momento del día en su vida de maternidad haga algo que la conecte con su ser mujer.

Hay varias mujeres que me han preguntado como lo hago con el tema de la culpa para salir un rato, pues la verdad es que la culpa la siento igual, esta instaurada ahí, nací en una familia católica, donde el ejemplo maternal es la virgen María 🤷🏽‍♀️, no tengo nada en contra las religiones y de hecho amo la imagen de María y lo que representa, pero soy consciente de lo que ha producido también a nivel inconsciente en el tiempo desde una mirada dogmática”, escribió.