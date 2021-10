La reflexión de Carla Zunino al volver a su trabajo en TVN luego de su postnatal

La periodista del noticiero de TVN , salió de pantalla en marzo de este año con prenatal y se convirtió en madre de su segundo hijo León en el mes de marzo.

Ya han pasado siete meses de eso, y hoy como muchas mujeres en nuestro país, le tocó volver a su rutina laboral, la que como cualquier mujer, no ha estado exenta de una serie de sentimientos encontrados, como lo plasmó en una fotografía con su hijo que subió a su instagram este domingo.

“Corazón partido… Por un lado, las ganas de volver, de ser y sentirme una mujer independiente, de hacer lo que me apasiona, de reencontrarme con mi trabajo y las personas que lo hacen posible…

Y por otro… La pena de pasar menos tiempo juntos, de no darte el almuerzo a diario, de saber que despertarás y yo ya me habré ido, de sentir que todavía eres muy pequeñito y me necesitas siempre, de extrañarte por primera vez…

Pensé que esta vez no me costaría tanto!!!

Pero todo es por ti y para ti… Las ganas de no dejarte nunca y el dejarte también… Para poder atender tus necesidades, para que algún día valores el trabajo y el esfuerzo de levantarse temprano cada día, para que te sientas orgulloso de tu mamá…” fueron alguna de sus palabras de reflexión.

Y su debut fue esta mañana para el noticiero, momento que registró en sus historias de instagram “Gracias aquí estamos listas para empezar re debutar y para encontrarme nuevamente con las noticias”.



En entrevista para LUN, Carla detalló lo organizado que fue su retorno, se preparó quitando la libre demanda del pecho (con asistencia de su pediatra) y lleva un aparato y un cooler para extraerse leche durante la mañana y en la tarde, porque de 18 a 20 horas la periodista conduce un programa radial.

“Con León vengo vengo pensando este momento hace muchísimo tiempo, así que he tenido que aprender a delegar y soltar cosas con él porque soy muy intensa. Regresar a trabajar es tratar de conciliarlo con mi rol de mujer y profesional, que me encanta, y que a la larga es un ejemplo a los hijos”, sostuvo al diario.