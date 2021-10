Revelan mensaje de la “China” a Icardi: “Me gustaría encontrarte en un boliche de un lugar del mundo donde nadie te conozca”

Continúa la gran polémica argentina que involucra a la “China” Suárez con el futbolista del PSG, Mauro Icardi.

Este fin de semana se conoció la noticia que apunta a la expareja de Benjamín Vicuña, como la culpable de la separación del deportista con Wanda Nara.

A través de redes sociales, Wanda confirmó su quiebre con Icardi, agregando el mensaje: “¡Otra familia más que te cargaste por zorra!”, en alusión a la China Suárez.

Todos los rumores en torno al quiebre aumentaron hoy, luego que el medio Clarín asegurara tener en su poder el mensaje que le habría enviado Suárez al futbolista del PSG.

El mismo medio afirmó que esta información “explicaría todo este escándalo. Según personas cercanas a la pareja, es cierto que habría existido un intercambio de mensajes entre Mauro Icardi y la China”.

“Me gustaría encontrarte en un boliche de un lugar del mundo donde nadie te conozca”, fue el mensaje que habría desatado la polémica”.

En relación a lo anterior, el medio argentino MDZ, afirma haber tenido contacto con cercanos a María Eugenia, quienes señalan que ella afirmó: “De donde surgió todo esto. Es cualquiera. Yo a ellos ni los conozco. Me acabo de separar. Estoy en otra“.

“No pienso hablar de nada. No es mi tema, que se arreglen entre ellos si es que es verdad lo que dicen. Yo no tengo nada que ver. Por favor. Acabo de salir de una, ¿me voy a meter en otra? A nadie le interesa estar entre la gente, y yo esta vez no tengo nada que ver”, habría agregado la China para finalizar.