“Burla la inteligencia de la audiencia”: Amaro Gómez-Pablos arremete sin filtro contra JC Rodríguez por negar su apoyo a la LDP

Este martes el animador de televisión Amaro Gómez-Pablos repasó a su colega de CHV, Julio César Rodríguez, criticando duramente el hecho de que niegue el haber apoyado a la Lista del Pueblo. Esto ya que fue el propio JC quien aparecía en videos patrocinando a los candidatos de la LDP y llamando a la gente a apoyarlos.

En ese sentido, el español utilizó sus redes sociales para referirse de manera pública al tema, publicando un clip del matinal de CHV, Contigo en la Mañana, en el que el ex presidente de la DC, Juan Carlos Latorre, increpaba a Rodríguez, cuestionándolo por haber apoyado a la Lista del Pueblo, afirmación que el animador negó rotundamente.

“¿Qué tiene que ver la LDP conmigo? Nunca los he apoyado, No tengo nada que ver con la LDP, ni siquiera se quienes son”, respondió JC en el video.

Evidenciando aún más la voltereta del rostro de CHV, Gómez-Pablos adjuntó a la publicación del video un segundo registro, en el cual el animador expresa su respaldo al colectivo.

“Rafael Montecinos, es un candidato independiente por la LDP, va por el distrito 12 y quiere estar en el parlamento, representándolos a todos ustedes, elige a los candidatos independientes“, decía el registro en el que se aprecia al animador junto al fundador de la Lista.

Amaro además añadió una breve reflexión de la situación, haciendo ver como los comunicadores los suelen tildar en un mismo día tanto de “fachos”, como de “comunachos”.

“Cada cual tiene derecho a opinar lo que quiera. Lo que no me parece, es dar pie atrás … porque burla la inteligencia de la audiencia y además deshonra al mismo colectivo político que dices apoyar. La falta es doble”, partió escribiendo.

“Soy de los que piensan que los periodistas no debieran convertirse en instrumentos de propaganda electoral, pero respeto las diferencias. Creo que “mojarse el potito” en tiempos tan crispados no es caerle en gracia a un sector u otro, si no hacer “la pega” procurando la mayor ecuanimidad y haciendo las preguntas duras a quien corresponda”, agregó.

“En las lógicas actuales, un día te acusarán de “facho” y al siguiente de “comunacho”… pero aquello es sintomático de los tiempos que vivimos”, destacó Gómez-Pablos.

Finalmente el animador de Canal 13 expresó que “más allá de Julio César Rodríguez, esto me parece un buen tópico de debate en las Escuelas de Periodismo y un tema propicio a tocar como usuarios de la información.