Comienza su rodaje la tercera entrega de Guardianes de la Galaxia

El actor estadounidense Chris Pratt (Jurassic World) confirmó este martes que la tercera parte de Guardianes de la Galaxia comenzó oficialmente su rodaje.

De esta forma, la producción supera las polémicas que enfrentó en 2018, cuando desde Marvel se despidió al director histórico de la franquicia, James Gunn, luego de que resurgieran tweets ofensivos que habrían sido emitidos por el cineasta hace años. Pese a esto, el estudio decidió recontratarlo ese mismo año.

De momento no se conocen muchos detalles de la trama, pero su fecha de estreno estaría confirmada para el 5 de mayo de 2023.

“¿Qué pasa todo el mundo?, Chris Pratt acá, estoy en el set de Guardianes de la Galaxia Volumen 3 Estoy muy emocionado de estar acá“, señaló el actor a través de un video publicado en sus redes sociales, en el que lucía el característico bello facial de su personaje en la película, Star Lord.

A special message from @prattprattpratt and his sick-ass mutton chops. Listen to him dissect his #ParksandRec character, Andy Dwyer, on this week’s episode of “Parks and Recollection” with @RobLowe and @AlanYang: https://t.co/0ps1aJFd26 pic.twitter.com/wFH7PsxQrD

— Team Coco (@TeamCoco) October 19, 2021