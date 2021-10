Estas son las primeras palabras de Bautista Vicuña sobre su hermana Blanca

El conocido hijo de Benjamín Vicuña y “Pampita”, Bautista, se refirió por primera vez a Blanca Vicuña, su hermana, quien falleció hace nueve años.

El joven habló con ternura de la menor en uno de los capítulos de “Siendo Pampita”, el programa reality show de su famosa madre.

Lo anterior fue una sorpresa, ya que desde aquel trágico momento en que Benjamín Vicuña, Pampita, sus hijos y todos sus cercanos vivieron la muerte de la pequeña Blanca, el hermano mayor Bautista nunca se había referido al tema de manera pública.

Recordemos que Blanca, de tan sólo seis años, falleció a causa de una falla multisistémica producto de una neumonía hermorrágica, trágico momento en el cual Bautista pasó a ser el hermano mayor.

Siendo Pampita

El hijo de la modelo argentina y el actor chileno Benjamín Vicuña, rompió el silencio en el programa de formato de realidad, Siendo Pampita, documental protagonizado por Carolina Ardohain , el cual se estrenó hace pocos días.

Bautista se refirió a su hermana al hacer memoria y recordar los momentos más lindos vividos con la niña, que murió en septiembre de 2012.

“Me acuerdo que Blanca me quería mucho y me trataba bien“, expresó el chico en el reality, que cuenta cómo es el día a día de Pampita, quien actualmente es jurado del famoso programa argentino La Academia de ShowMatch.

“Soltamos globos porque es una manera de enviarle un mensaje diciéndole cosas lindas, como que la queremos y la extrañamos. Para mí Blanca nos cuida siempre”, agregó el joven, en relación a la la ceremonia familiar que se realizó hace algunos meses para recordar el día en que la pequeña Blanca habría cumplido 15 años.