Mira el primer adelanto de “Black Adam”, la película de DC protagonizada por Dwayne Johnson

El pasado fin de semana, en el DC FanDome 2021, se mostró el primer adelanto de Black Adam, donde el actor Dwayne “La Roca” Johnson es el protagonista.

Recordemos que ya había pasado un tiempo desde que se anunció al intérprete como uno de los actores que le daría vida a este personaje de los cómics, pero hace tan solo unos días se pudo ver por primera vez las imágenes de esto.

En un pequeño teaser se da a entender que es solo cosa de tiempo en que llegue un nuevo personaje al universo cinematográfico de DC.

Por otro lado Dwayne Johnson compartió este teaser señalando que nació “para interpretar a Black Adam”.

Finalmente cabe señalar que si bien no hay fecha definitiva para que llegue a nuestro país, la producción tiene fijada su fecha de estreno para el 29 de julio del 2022.

Can’t tell you guys how f’n cool it’s been seeing all your insane reactions to our first look of #BlackAdam

We have a lot of work to do to deliver next summer for you, but we’re motivated more than ever to and “the ruthless one” will be ready to take his throne 😊 https://t.co/mRchzOYZLK

— Dwayne Johnson (@TheRock) October 17, 2021