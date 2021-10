Sergio Rojas se va en picada contra Nataly Chilet: “Se le soltaron todas las tuercas”

“Otra cosa que me gustaría que te hicieras cargo es.. las declaraciones que han hecho, paso a enumerar: Nataly Chilet…”, “Ya, detengámonos ahí, con la bruja” Así comenzó la conversación entre Hugo Valencia y Sergio Rojas en su programa de Instagram “Que le lo digo”, dejando en evidencia que este último no le tiene nada de buena a la periodista y modelo nacional.

“Esa Natalia chilena. Ella dijo que yo mentía porque yo conté que la habían pillado haciendo trampa en el reality en un baño cuando ella hablaba con un cocinero de Santiago. Yo le quiero decir a Nataly Chilet que las fuentes de nosotros son excelentes a nivel programa dentro de MasterChef. Tanto así que hemos tenido acceso a cuando ellos han ido a reclamar a la producción. Mira lo que te voy a decir, hemos escuchado reuniones donde han reclamado diciendo ‘oye, aquí hay un traidor, alguien está filtrando información’. Comenzó explicando Sergio Rojas, respondiendo a los dichos de Chilet sobre él en el Late de Canal Vive, “Síganme los buenos” donde le dijo a Julio Cesar Rodriguez (su conductor) que a Sergio “Lo va a convertir en sapo Iván Núñez… Porque es mentiroso”.

En esta línea, Rojas continuó su argumento contra la participante de Masterchef entregando más detalles de lo que ha podido reportear sobre ella.

“Entonces cuando ella dice que yo miento, claro, uno no puede echar al agua a la fuente, porque si no despedirían a alguien de producción o de dirección o algún periodista. Por lo tanto, no se puede echar al agua a la fuente. Lo que sí me llama la atención es que ella le dice a Julio César Rodríguez ‘él dice que me odia cuando a mí todo el mundo me ama’. Y yo dije ‘a esta se le soltaron todas las tuercas’.

Además, el periodista entregó detalles sobre el porqué habría sido el quiebre de Nataly con el actor Juan Falcón el año 2015.

“Una persona que incluso hasta en sus relaciones de pareja es súper compleja, entiendo que este hombre Juan Falcón terminó con ella porque ella llamaba a la prensa cuando estaban juntos para que los paparazzearan. Entonces Juan, esto es lo que me contaron, en algún momento le dijo ‘párala, estamos saliendo, estamos pinchando, no puede ser que cada vez que salgamos haya una cámara para registrar estos momentos’. Ahí a Juan le entró la duda y sospechó que ella llamaba a la prensa y dijo ‘hasta aquí llegamos, hasta luego, chao…’” aseguró.