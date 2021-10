Aseguran que Harry Styles se sumará al universo de Marvel con importante personaje

Todo apunta a que la búsqueda del actor que le daría vida al personaje de “Eros” ha terminado, luego de que desde Marvel decantaran por el artista Harry Style para darle vida al hermano del villano Thanos.

Cercanos del músico aseguran que fue toda una sorpresa para él enterarse que formaría parte de esta nueva producción de MCU, señalando que se encuentra con ansias de formar de esta producción.

Cabe señalar que su papel fue descubierto gracias a una escena postcréditos de “Eternals”, la más reciente entrega de Marvel.

Por otro lado cabe señalar que Eros poca relación tiene con Thanos, ya que ambos no mantendrían una buena relación, de acuerdo a la historia. Eso sí, una vez al año realizarían una tregua e intercambian regalos.

Junto a esto se asegura que Eros hace honor a su nombre mitológico, demostrando gran interés en el amor y desenvolviéndose como un personaje mujeriego.

