Daniela Nicolás contó detalles sobre su enfermedad “Me estaba cayendo a pedacitos”

Detrás de los trajes, brillos y la perfección que nos evoca una Miss Universo, muchas veces hay historias personales difíciles.

Este es el caso de la modelo y actriz, Daniela Nicolás, la reciente Miss Universo Chile quien hace pocas semanas publicó en su instagram el complejo momento de salud que vivió debido a la artritis reumatoidea que padece y por la que terminó hospitalizada.

Y esta semana, en el programa “Más Vivi que nunca” del cual es panelista, comentó más detalles sobre este complejo que comenzó incluso antes de presentarse al concurso de Miss Universo, ya que las crisis de su enfermedad las empezó a padecer desde marzo y su presentación era en mayo.“No lo quería contar antes de irme, porque quería que se hablara de mí y que iba a representar a Chile, no que dijeran que estaba enferma. Me fui y a la vuelta paré, y cuando descanso me di cuenta que me estaba cayendo a pedacitos”.

Sin embargo, los dolores eran muy fuertes y el tratamiento no tuvo los resultados esperados, por lo que terminó en la clínica.“Íbamos a tratar de apalear la crisis con medicamentos endovenosos, pero cuando me hospitalizaron se dieron cuenta que tenía dolores en los músculos, y que tenía el síndrome de dolor miofascial, así que tuve que estar con tratamiento”, confesó.