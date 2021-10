“Dice yo que lo maté, que lo intoxiqué y apagué las cámaras”: Daniela Bonvallet expresa aterradoras palabras tras amenazas de su hermano

La hija del fallecido comentarista de fútbol Eduardo Bonvallet, publicó a través de sus redes sociales que ha sido amenaza por su hermano durante seis años.

Las acusaciones las comunicó a través de Twitter, en donde señaló:

“Basta de vergüenza, a los maltratadores hay que acusarlos”, dijo en alusión a su hermano Jean Pierre Bonvallet, actual candidato parlamentario por el pacto Frente Social Cristiano.

Daniela, actual concejala de Ñuñoa, agregó que, desde hace aproximadamente seis años, luego de la muerte de su padre, ha recibido acoso, maltrato, amenazas de muerte y mucho más. Afirmando que: “Todo tiene un límite”.

Parra corroborar lo anterior, publicó capturas de mensajes enviados presuntamente por su hermano, en donde él la amedrenta calificándola como “mala persona”, “cínica, asquerosa” e “infiel”.

Pero eso no es todo, además la hija de Eduardo Bonvallet agregó que: “Todo está en fiscalía, todo esto y más… a pesar de las amenazas de muerte. No sé cómo compartirles mi angustia y mi dolor, no está mi padre que siempre me defendía.

“Estoy pidiendo ayuda a gritos”, expresó Daniela, quien además señala haber recibido correos horrorosos por parte de su hermano, quien según ella se deberían a que la acusa de ser la culpable de la muerte de su padre.