“La vez anterior terminé internada”: El descargo de Laura Prieto por el problema de salud que enfrenta

La modelo uruguaya Laura Prieto se sinceró con sus seguidores a través de redes sociales sobre el complejo estado de salud que enfrenta actualmente.

Según contó a través de su cuenta de Instagram, la otrora participante de Calle 7, sufre de una pielonefritis, condición que significa una infección urinaria que llega a afectar a los riñones.

Laura tocó el tema luego de que sus propios seguidores le preguntaran que le había pasado, respondiendo al respecto que tiene “una infección urinaria crónica (…) ahora el bicho se aburrió de darme sólo infección urinaria, así que subió a los riñones”.

“Por suerte caché al tiro porque la vez anterior terminé internada”, añadió.

Posteriormente explicó que se dio cuenta de que la infección llego hasta sus riñones porque “venía hace días muy cansada, decaída. Después me dio laringitis y no mejoraba… Hace años que sufro esto y conozco mi cuerpo, así que me hice exámenes y salió el resultado”.