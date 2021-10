Rosemary Dietz aburrida de los rumores y críticas se descarga en instagram

La ex chica Mekano , Rosemarie Dietz últimamente ha estado en el ojo de la polémica , primero, por dar a conocer que volvió con su ex pareja, a quien hace meses “funó” en redes sociales por haberle sido infiel con una scort, y ahora, por los rumores de su supuesto embarazo.

Recapitulemos. En febrero, la ex bailarina realizó una serie de stories en su cuenta de instagram, acusando a su pareja de infiel, “Con la marac… que me cagó, les presento la put… de Valdivia. 50 años… no dejen jamás que las pisoteen ni que les vea la cara nadie”, escribió junto a una fotografía de la mujer, la que posteriormente borró pero fue recuperada por la cuenta @realityculiao

Seguido a esto, subió otra historia agradeciendo a sus seguidores por el apoyo y descargándose por el daño que le hizo su, hasta ese entonces, ex pareja.

Sin embargo, en agosto de este año, nos sorprendimos con la noticia de que la rubia había perdonado a su ex y ahora estaban de nuevo juntos. Situación que explicó y justificó a través de sus redes sociales escribiendo: “Mi Gente bella… como siempre gracias por el apoyo!! y lo principal es que dios nos hizo para perdonar y ser perdonados… estoy muy feliz y contenta … disfruten y lo más importante… vivan para ser felices”.

Y ahora, la polémica la abrió el periodista Hugo Valencia, quien en su programa de instagram “Que te lo digo” aseguró que Rosemarie tendría alrededor de 4 o 5 meses de embarazo. La aludida no se había referido al tema, hasta que este martes realizó un fuerte descargo en sus redes, cansada de quienes hablan de ella, aunque no se refirió al tema de su supuesto embarazo.

“Hablen lo que quieran!! Piensen lo que quieran!! Vivan como quieran!! Total, lo que diga o deje de decir van a hablar igual, Aacá estamos más felices que la rechu… Y viviendo nuestro momento más feliz y hermoso del mundo (que viva el amor), que es lo que más hace falta en esta vida. ¡¡Amor!! Buen día… mi gente bella, cariños”. escribió.