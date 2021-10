“Si no te ‘mostrai’ en pelota no eres nadie. Quiérete”, la crítica de una usuaria de Instagram contra Coté López

La famosa modelo María José López fue criticada por posar desnuda para la nueva colección de su marca ‘Be Active’.

Todo sucedió en el siguiente contexto, la Coté, como se le conoce, se encontraba trabajando en la playa, realizando una sesión de fotografías para su marca de ropa deportiva «Be Active»

La modelo quiso compartir con sus seguidores algunas imágenes a través de sus redes sociales, como un adelanto.

“Esta foto me la tomó el mejor fotógrafo del mundo mundial y no me dijo él que escribiría esto para pasármela @casa_emma 😂😂😂😂 yaaaaa bromita, la AMÉ! Seco ❣️😊❤️», escribió la Coté, contenta con el resultado.

Sin embargo, las imágenes no fueron del gusto de todos. Esto debido a que una seguidora comentó: “Si no te moztrai (sic) en pelota no eres nadie. Quiérete”, mostrando su disgusto.

La respuesta de María José no se hizo esperar y publicó: “Por eso me moztro po”, dejando ver cierta ironía en sus palabras.

Estos comentarios se suman a las criticas que anteriormente la conocida influencer ha recibido a través de las redes sociales. Hace unos días, un usuario escribió.

“Horribles los tatuajes!!!, te baja de categoría”

La famosa modelo salió en su defensa y le respondió: “¿Qué categoría me baja? Yo no pertenezco a ninguna. Pertenezco a la mía donde solo estoy yo”, continuando: “No me interesa ser clasificada en ningún estatus adscrito o asignado, ni en ninguna clasificación tipo AB, C1a, C1b, etc. Un tatuaje no cambia a la persona. Sólo te puede molestar a ti al no saber respetar a otra”, agregó.

Cabe destacar que, en general, la modelo y emprendedora se toma con humor los comentarios que recibe constantemente a través de su Instagram.