“Una bruja me dijo que era el amor de mi vida” La historia de amor de Marcial Tagle y Luz Valdivieso

Marcial Tagle y Carmen Gloria Bresky, quienes interpretaron a “Pablo” y ” Marcia” respectivamente en la famosa serie “Casado con hijos” son muy amigos. Por lo que ambos saben detalles de la historia de la vida del otro.

Así lo mostraron en el programa “Los 5 Mandamientos”, cuando su conductor, Martín Cárcamo le preguntó a Marcial sobré cómo conoció a su esposa, la actriz Luz Valdivieso.

“Ella estaba haciendo una obra de teatro y la vi en un camarín. Yo estaba con una polola en el auto esperándome, entré al teatro, me pasaron el texto que iba a buscar, me presentaron a la Luz y me fui”, comenzó narrando.

Dicho texto finalmente fue una obra y tuvo unas lecturas con Luz, y aunque la obra no tuvo buen puerto porque no se estrenó, de ese fracaso nació el amor “Ella dice que se enamoró de mi voz, aunque ahora se ha desdicho con los años”, comentó.

Y el destino tenia preparado juntarlos en una nueva obra de teatro donde se pusieron a pololear de forma inmediata, “Nos demoramos más en casarnos”, agregó.

Y en ese momento su amiga Carmen Gloria, recordó que en la época cuando era compañera de Luz en la teleserie “Piel Canela” ella le confesó en una fiesta que “Una bruja me dijo que era el hombre de mi vida” (refiriéndose a Pablo) y la vio que “estaba super engrupida… todavía no le pedías matrimonio, quería puro que le pidieras matrimonio”, le comentó al actor, quien inmediatamente dio una sorpresiva respuesta “Sí, yo creo que la Luz como que se obsesionó conmigo, por suerte, por lo w… que soy , la hubiera dejado pasar y me hubiera ido a la cres…” aseguró.