Andrea Molina desclasifica los desaires que le hicieron las actrices cuando participó en teleseries

Cuando se entra a un trabajo nuevo, sobre todo si no eres parte del “ambiente” o no tienes el título que amerita esa profesión, es un proceso difícil, porque se está mucho más expuesto a la crítica.

Esto lo vivió en carne propia y de manera muy fuerte Andrea Molina, quien según contó en el programa “Pero con Respeto” de Chilevisión, sufrió de grandes desaires por parte de actrices, cuando participó en la teleserie “Sucupira”, en el año 1996 y en “Las historias de Sussi”, en 1997.

“El entorno era muy peludo porque eran puras actrices y cuidaban su pega”, recordó.

La expolítica de 51 años comenzó su carrera en televisión, primero con algunas apariciones en el programa “Motín a Bordo” de TVN, conducido por Felipe Camiroaga, y luego, la contactaron del mismo canal para sumarse al área dramática e interpretar el personaje de la “Señorita Luna” en Sucupira.

“Yo feliz. Para mí era estar el Hollywood. Además, no era actriz. Claro que me tocó vivir las peladas. Pero no importa. Para eso estaba ahí”, le dijo a Julio César Rodriguez, animador del programa.

“¿Y se pasaba bien grabando?”, le pregunta JC. “Yo lo pasaba bien. Igual era heavy. El entorno era muy peludo, porque eran puras actrices, y cuidaban su pega, que era fantástico. Pero si tenías condiciones y lo hacías bien, bueno…”, contesta ella.

Luego contó que con Sussi, igual tuvo dificultades, porque “eran todas actrices espectaculares. Yo era una aparecida. Yo venía pasando por ahí. Y quedé. Ni yo me la creía”.

¿Por qué ella si no es actriz?

Rodriguez repasó que en ese periodo sí era tema el que ella haya asumido el papel de Sussi ya que se hablaba ¿por qué ella, que no es actriz? y era conocida por ser la modelo del programa Motín a Bordo. “¿Lidiaste con eso?, ¿Tuviste que enfrentarlo?”, le preguntó el animador a Molina.

“Sí, totalmente. Desde estar grabando, como cuando nos fuimos a Zapallar, a toda esa zona donde se grababa, en la playa, Maitencillo, todas esas zonas que fueron las locaciones de Sucupira”, contestó la exconductora de televisión, quién también compartió un incómodo momento que vivió:

«Amanecías a tomar desayuno y te ibas a sentar al comedor del desayuno, había una mesa para cuatro personas y había dos actrices. Tú decías ‘¿me puedo sentar con ustedes?’. ‘No. Es que estamos esperando a las otras chiquillas’. ‘Ah, ya, no te preocupí’. Y te sentabas al otro lado, sola, sola. Era parte del proceso. Decía ‘no importa, no importa… Sí estoy aquí. Lo que importa es lo que haga cuando digan ‘acción’. Y el resto…”

“Salió un reportaje de gente hablando, ‘¿por qué ella va a hacer Sussi? No es actriz’” le comentó JC. “Y nos ganamos el premio a la ‘mejor serie del año’. Eso fue maravilloso cuando me paro y nos nombran. Yo miré arriba y dije ‘gracias, Dios. Gracias, gracias’, porque nos ganamos el premio. Nos sacamos la cresta. Trabajamos full. Fuimos equipo. Y todo eso quedó atrás”, finalizó.