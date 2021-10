José Antonio Neme y su anecdótica estadía de cuatro horas en Hawaii

Todo partió cuando la meteoróloga Michelle Adams, daba el informe del tiempo “musical”como lo tienen acostumbrado en el matinal Mucho Gusto, y empezó a sonar el tema “Hawaii” de Maluma. Fue en ese entonces que su conductor, José Antonio Neme recordó una peculiar vivencia que vivió en esa isla: “Estuve por cuatro horas en Hawaii” , sostuvo y luego comenzó a contar su historia.

“En medio de la pandemia fui a Estados Unidos, viajé de California a Hawai y en la mañana, después de seis horas de viaje, me dijeron que me hiciera un pcr. Llego a la isla , le muestro a inmigración el pcr pero me dicen que no sirve porque pedían un pcr específico”, explicó, agregando que le ofrecieron quedarse, pero debía hacer cuarentena diez días en un hotel junto a su mamá, con quien viajó.

“Dije ya no importa, me quedo en el hotel”, pensando en que podría disfrutar de las bondades de la isla desde ese lugar, yendo a la piscina o a comer en el restaurante, pero nada era como él pensaba.

“Llegamos al hotel y el tipo de la recepción dice que vamos a estar encerrados en la pieza, así que no nos iban a entregar las llaves de la habitación, que nos van a pasar todo hasta que cumplir los 10 días y después se puede salir” agregando que si salían iban a llamar a la policía.

¿Qué hago?

Frente a esta situación, sólo le quedaron dos alternativas, o cumplir con la cuarentena, o devolverse desde donde vino. Neme, decidió la segunda opción así que después de estar cuatro horas en la hermosa isla, tuvo que volver a viajar las seis horas de regreso a Los ángeles.

¿Y si hubieras ido con tu pololo de ahora?, le pregunta Diana Bolocco. “No, tampoco tú estarías con Cristian encerrada, responde Neme. “Tú no sabes lo que es tener cuatro hijos, con Cristian estaríamos encerrado felices”, finalizó Diana.