Renata Bravo confirmó el quiebre de su matrimonio

Hace tan solo unos días se confirmó el quiebre de la relación entre Jordi Castell y Juan Pablo Montt, donde ambos se han pronunciado sobre este lamentable acontecimiento.

Y quien también sufre de este mismo escenario es la actriz Renata Bravo, quien en una conversación en un live con Pamela Díaz relató que su matrimonio se acabó para siempre.

Este relato se dio cuando hablaban de cuánto tiempo se podría estar sin sexo, donde la exintegrante de “Milf” expresó “¿sin otra persona? Porque uno también se puede autosatisfacer“.

Así, en esta conversación la también comediante dejó ver que su relación con el periodista Carlos Morales, ya no continuaría.

“Si no tengo a otra persona lo paso bien igual sola, para qué les voy a mentir. Ahora, yo me llevo muy muy bien con mi ex marido, muy bien. Entonces nos acompañamos, conversamos, chupamos, nos reímos, pero lo único que no hacemos es…”, expresó.

Así la intérprete confirmó su ruptura, la cual había sido relatada por la periodista Cecilia Gutiérrez a través de sus ya conocidos lives.