Sigue el round: Wanda Nara contestó a la carta pública de “China” Suárez

Ayer la prensa argentina y chilenas se revolucionó por la respuesta de Eugenia “China” Suárez a las acusaciones en su contra que la indican como la causante del quiebre entre la famosa pareja argentina compuesta por Wanda Nara y el futbolista Mauro Icardi.

“Una repetición que deja a la luz mi inexperiencia y sobre todo profunda credibilidad que le di a estos hombres que luego guardaron silencio dejando que me comieran los lobos. Parece que es más creíble para esta sociedad, sabiendo cómo se manejan ellos siempre, que yo sea la mala, la que engaña y no la engañada” fue parte del extenso texto que subió la ex pareja de Benjamín Vicuña en sus historias de instagram, en donde también aseveró que no fue ella la que empezó con esta situación.

“Lo que sucedió es una situación que yo no comencé, no alenté y no provoqué. Tener que contar esto también habla de la poca privacidad que tenemos las mujeres. Mientras tanto, un montón de calificativos dañinos pidiendo mi cabeza desde hace tiempo, en donde el peso de cómo se me juzga a mí es absolutamente asimétrico. Caso contrario se sabría que yo no fui quien insistió y propició esta situación”, escribió.

Respecto a la situación, agregó que no es primera vez que le pasa, lo que nos hacer recordar el episodio que vivió al ser involucrada con el actor Benjamín Vicuña cuando aún estaba con Pampita:“Siento en esta situación un deja vu infernal, donde vuelvo a pagar con mi reputación cuestiones que son del dominio personal de cualquier mujer”, sostuvo.

El mensaje a Wanda Nara

Uno de los párrafos claramente estaba enfocado en responder a los duros términos con los que la modelo Wanda Nara se había referido a ella durante estas semanas.

“Ser empoderada no tiene que ver con dinero, con ser filosa en redes y menos con insultar con los mismos términos que te juzgaron en el pasado, a otra mujer. Tiene que ver con ser justa a la hora de hablar y sobre todo romper el silencio. Me resulta llamativo que las mujeres no vean que los mismos agravios con los que me describen a mi, son los que una sociedad entera usó (y sigue usando) para referirse a ellas. La reproducción de esa violencia que recibiste en el pasado, hacia otra mujer, para limpiar tu imagen, no te hace más astuta. Solo nos vuelve a poner a todas en el mismo lugar“, sostuvo.

La fuerte respuesta de Wanda

Como era de esperar, la argentina no se quedó callada y respondió a través de una historia de instagram donde subió un collage de fotos en las que aparece junto al delantero del PSG y sostuvo: “De mi familia me encargo yo, de las pu… la vida misma (fotos de los últimos 3 meses que fueron publicadas)” haciendo referencia que todo el mundo sabía que en ese tiempo estaban juntos como pareja.