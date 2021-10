El encendido debate que generó Marcela Vacarezza en Twitter

Uno de los episodios que se tomó la palestra noticia hoy, fue el discurso de la convencional Alejandra Pérez, quien habló con su torso desnudo en la Convención, mostrando las cicatrices de sus mastectomías para reivindicar cáncer de mama. “Soy sobreviviente, dueña de casa, mujer manifestante”, dijo.

Este acto, provocó diversas reacciones en redes sociales, algunos apoyando este acto y otros criticándolo.

Y la ex conductora de televisión, Marcela Vacarezza, quiso exponer su punto de vista a través de su twitter y escribió: “Muchos critican a la convencional Alejandra Pérez por mostrar su torso desnudo, mas logra que su mensaje haya tenido eco, que hoy se lea y se escuche. No me parece tan loco aunque a muchos no les guste la forma”.

Sin embargo, esta opinión no tardó en generar una ola de comentarios entre sus seguidores.

“Te equivocas. Lo que queda sonando es su performance no su mensaje, mi padre murió de cáncer entiendo lo terrible que es, pero las ideas, mensajes y propuestas se entregan a través del mensaje”, “No Marcela. La crítica mía es que mezcla una causa noble con el fascismo y totalitarismo entre lenguaje absurdo y libertad a delincuentes. El pudor es cosa de ella”, fueron algunos de los comentarios que recibió criticando su postura.

Pero hubo un comentario en especial, que superó los límites: “Entonces bájate los pantalones y muestra, ridícula. Qué vergüenza, dios mío”, palabras que Marcela Vacarezza no dejó pasar y contestó con un simple “qué fino”.