¿Se van a casar? La fotografía de Carmen Gloria Arroyo y Bernardo Borgeat que dio que hablar

Una fotografía de una pareja haciendo un brindis es de lo más normal que hay, pero entonces, ¿por qué la que subió Carmen Gloria Arroyo junto a su pareja Bernardo Borgeat ha causado tanto revuelo?

Simple, por un anillo que porta la abogada en su dedo, que tiene a todo el mundo con la incertidumbre de si será o no un anillo de compromiso.

“Porque cada dificultad es una nueva oportunidad, porque está distancia de unas semanas nos acerco y renovó nuestro compromiso, hoy con @bernardoborgeat brindamos por el amor”, fueron las románticas palabras que escribió junto a la postal, la que sigue dando de hablar.

¿Se van a casar?

En los programas de farándula se ha tocado el tema, generando debate entre sus panelistas.

Por un lado, en el programa “Zona de estrellas” Mario Velasco, su animador, hizo hincapié en el tema del anillos diciendo: “Fíjense ustedes. Solo voy a adelantar lo siguiente: él brinda con Fernet y el dedo tiene un poquito de carbón. Ella es un poco más sofisticada y brinda con gin con gin. Y también tiene un poquito machucado el dedo, un poquito morado, porque se pegó un martillazo. Ahora lo importante de esta foto, más allá con lo que están brindando, es el anillo”.

Inmediatamente la periodista Mariela Sotomayor expone su teoría: “Este anillo tiene un punto de luz en la parte central, no sabría decirte qué tipo de piedra es, pero está rodeado de un montón de brillantes pequeñitos. Si te fijas, en las líneas que tiene el anillo, se ve un anillo costoso. Y ojo, ese anillo es un anillo de matrimonio”.

“¿Eso no es un anillo de compromiso, por ejemplo?”, le pregunta Jose Luis Bibbó a la periodista, quien sin dudar responde : “Sí, es un anillo de compromiso, específicamente un anillo de compromiso. Estoy segura…”.

Por su parte, en el programa “Me Late”, su conductor, Daniel Fuenzalida, mostrando la fotografía dice en el estudio: “Parece que se casan”.

Pamela Díaz, panelista del programa, sostiene que no se casan, argumentando que “ella misma me dijo a mí que no me casara”.

Por su parte, el periodista Andrés Caniulef sostiene: “O sea, comenzó la especulación. No se sabe a ciencia cierta”.

Sin embargo, al recordar su conversación en el programa “De tú a tú” al ser consultada por Martín Cárcamo sobre este tema , la abogada afirmó que si su pareja le pediría matrimonio ella diría que no: “Una vez cometí una torpeza, me entrevistaron y yo dije ‘para qué me voy a casar si yo me mantengo sola, no necesito de nadie’”, señaló.