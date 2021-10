Wanda Nara respondió con insulto a la carta publicada por la China Suárez

El día miércoles en horas de la tarde, María Eugenia Suárez, decidió romper el silencio sobre la serie de hechos a través de los cuales se le ha acusado, en los cuales se le apunta como la culpable del quiebre entre Wanda Nara y Mauro Icardi, tras esto, contó su verdad en un comunicado en su cuenta de Instagram.

“Lo que está sucediendo hoy tiene detrás una historia mucho más grande y profunda, de la que seguramente muchas mujeres van a sentirse identificadas. Me ha tocado relacionarme con hombres a los que le he creído siempre sus palabras: que se estaban separados o separándose y que no había conflictos”, fue parte del escrito de la actriz argentina.

Luego de esto, la respuesta de Wanda no se hizo esperar y arremetió rápidamente en contra de la China, respondiendo a través de sus redes sociales, en donde publicó un collage de fotos junto a Mauro, en donde se les ve posando en lujosos paisajes.

“De mi familia me encargo yo, de las putitas la vida misma. Fotos de los últimos tres meses que fueron publicadas”, señalaba el texto en que Nara se fue nuevamente en contra de la expreja de Benjamín Vicuña.