“Estaba ese Chile más conservador”: Chiqui Aguayo recuerda su polémica presentación en el Festival de Viña del Mar

En el último capítulo del programa Podemos Hablar estuvo invitada Chiqui Aguayo, en donde hizo referencia a su polémica rutina en el festival de Viña del Mar.

Lo anterior, en relación a las críticas que recibió públicamente por considerarse su presentación como grosera.

Ante esto, la humorista recordó: “¿Quiénes son estas personas que están tan enojadas? Estaba ese Chile más conservador, pero decía: si estas personas están tan enojadas tampoco me molesta, algo estaré haciendo bien”, agregando que, lo que quería con su rutina era justamente provocar.

“Se vienen riendo de nosotras, de nuestras tetas, durante tanto tiempo. Dije bueno, voy a hacer esta vendetta y me voy a reír de los penes de los hombres, que no se había hecho nunca y eso sí fue un poco chocante. Y seguramente es igual de sexista de lo que yo me quejo que hacían muchos hombres”, señaló.

La comediante finalizó su relato contado que tenía claro que existirían dos posibles resultados luego de su show: “La gente se reía y me iba muy bien, o moría con las botas puestas. A la gente le podría haber cargado, pero por lo menos lo pasó muy bien”.

Cabe recordar que aquella noche en la Quinta Vergara Chiqui salió exitosa, pero instalando una gran polémica a raíz de su rutina.