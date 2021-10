China Suárez responde a desubicado comentario en su instagram

Vivir una desilusión amorosa es uno de los sentimientos más difíciles de enfrentar para cualquier ser humano, y esto debe ser más duro aún para una persona famosa cuya vida privada es expuesta al escrutinio público.

Esto es lo que seguramente está viendo la actriz Eugenia “China” Suárez, quien sigue en el ojo de la polémica al estar involucrada en la ruptura del matrimonio compuesto por la modelo argentina Wanda Nara y el futbolista Mauro Icari, en donde ella misma sostuvo que fue engañada.

Sin embargo, a la ex de Benjamín Vicuña se le ha visto pasear por Madrid, ciudad en que está por trabajo, rearmando su vida después el escándalo, pero aún así no faltan las personas que llegan hasta su muro de instagram para recordarle todo lo que pasó.

Y es que en una de las últimas publicaciones de la China, en la que comentó“La única forma de comer helado”, junto a una fotografía, inmediatamente una seguidora le contestó de forma sarcástica: “No es lo único que te comes en España“, aludiendo a que ha sido involucrada con el jugador del PSG.

Sin embargo, Suárez se tomó esto con liviandad y contestó: “Claro que no. No sabes las tortillas de papa babé que me estoy comiendo“.