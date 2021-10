El mensaje de Luis Jara horas previas a su cumpleaños que preocupó a sus seguidores

El cantante y exconductor del matinal Mucho Gusto, Luis Jara, hace un tiempo se radicó junto a su familia en Miami, donde comenzó una nueva vida, con un nuevo trabajo musical, dejando atrás Chile, donde además vendió su casa.

Hace tres semanas, el cantante vino de visita a nuestro país y en estos días estuvo de invitado en diversos programas de televisión, realizó un concierto y se encontró con su hermana.

Y durante la noche de este domingo, el exanimador volvió a Estados Unidos, horas previas a su cumpleaños y mientras estaba en el aeropuerto esperando su vuelo, realizó una publicación con unas emotivas palabras.

“Ya estoy en el aeropuerto , sentado, agradecido y de regreso a casa con los míos. Mañana podré si dios quiere abrazarlos en el día de mi cumpleaños y dar las gracias por tantas cosas. Debo reconocer que estoy sólo, de vuelta y algo pensativo. Es primera vez que vivo esta experiencia. Llegué a mi chile por 20 días y pude abrazar a mis amigos , trabajar en lo que amo, y recuperar los aplausos que tanto nos han hecho falta a todos los músicos. Me voy con el alma hinchada de amor , y orgulloso porque pude hacer todo lo que debía , y no se me perdió nada, saqué solo mi pase de movilidad, homologue mis vacunas y me cupo todo en las maletas. En fin, espero volver pronto a mi chile , y seguir cosechando tanto cariño. Los quiero mucho. Buenas noches”, escribió.

Sin embargo, hubo seguidores que se preocuparon por esta reflexión: “Buen viaje luis al leerte noto un dejo de tristeza te mando un gran abrazo ya estarás rodeado de mucho amor animo arriba, “Feliz viaje Luchito ,que pena tu sensación de soledad ,pienso que te apresuraste mucho en irte .pero en fin , el tiempo lo dirá , vuelve pronto ,escucha a el corazón también, un abrazo cariñoso”, fueron algunos de los comentarios.