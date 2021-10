Loreto Aravena se refirió a dichos de Antonella Ríos sobre supuesta llamada para “marcar territorio”

Fue a inicios de agosto cuando la actriz Antonella Ríos reveló una situación que vivió con Loreto Aravena, lo que dio que hablar en el mundo de los espectáculos.

Esto, luego de que Rios desclasificara una situación que experimentó con Aravena, tras compartir en un cumpleaños con Maximiliano Luksic, actual pareja de esta última.

“Yo estaba súper pispireta ese día, andaba arriba de la pelota, bailando, me lo bailé todo en el cumpleaños de la Titi Aguayo”, señaló en la oportunidad la panelista de “Me Late Prime”, donde afirmó que Luksic la miraba “con gracia, como diciendo qué simpática y se dio una cosa bonita, buena onda”.

Tras esto señaló que pasaron los días “y alguien dijo que quizás yo había estado cerca de él“, motivo por el cual recibió una llamada de Loreto Aravena.

“Me sentí que había hecho algo que no había hecho (…) me pegó la meá como se dice“, describiéndola como “violenta pasiva”.

La réplica de Loreto Aravena

Aravena recientemente participó en el programa de Mega “Pecados Digitales“, en donde se revivió este tema.

“Antonella Ríos dijo que tú la llamaste para marcar territorio debido a un encuentro que tuvo ella con tu novio en una fiesta, ¿es verdad?“, le preguntó la conductora Javiera Contador.

Frente a esta consulta la intérprete solo atinó a dar una seca respuesta: “No“, sin entregar más detalles.