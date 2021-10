Metallica vuelve a Chile: La banda estadounidense ya tiene fecha definida para su concierto en el Estadio Nacional

El grupo estadounidense Metallica ya definió su fecha para su concierto en Chile que inicialmente estaba fijado para el pasado miércoles 15 de abril de 2020 en el Estado Nacional.

Ahora, la banda de trash metal confirmó su regreso al país para el 27 de abril de 2022 en el recinto deportivo ubicado en Ñuñoa, cuyas entradas ya se están agotando, de acuerdo a lo comunicado por DG Medios en su cuenta de Twitter.

Además, la productora de conciertos, espectáculos y shows masivos informó que para este evento los asistentes deberán contar con su Pase de Movilidad vigente y el uso de la mascarilla durante todo el evento.

Recordemos que Metallica había fijado la fecha de su concierto para el 15 de abril del presente año, pero debido a la pandemia del coronavirus este se aplazó para el 7 de diciembre de este 2020.

En tanto, la primera presentación de la icónica banda estadounidense se realizó en 1993 y su último espectáculo fue en 2017 en el Lollapalooza Chile de ese año.

Finalmente, las entradas para el concierto de Metallica se pueden comprar a través de PuntoTicket.

SOUTH AMERICA! The re-rescheduled tour dates you’ve been waiting for are finally set. We’ll be playing six shows with stops in Chile, Argentina, and Brazil in April and May of 2022.

Get more info at https://t.co/0hn6e2TKn9. pic.twitter.com/DRGGd28lEN

— Metallica (@Metallica) October 25, 2021