Pamela Díaz se refirió a sus despidos de la TV: “Lo de TVN fue injusto”

Recientemente la animadora Pamela Díaz participó en el programa de Mega “Pecados Digitales“, donde se refirió a su salida de la TV, aludiendo tanto a CHV como a TVN.

“Cuando salí de Chilevisión, yo dije que era justo que me echaran y lo sigo pensando. Con TVN me pareció injusto, porque a mí me pidieron 12 programas una productora, yo no soy rostro de TVN y ellos dieron a entender que era rostro del canal estatal”, inició señalando “La Fiera”.

Luego continuó: “Mucha gente que trabaja en TVN y que habían trabajado ahí, me dijeron ‘ten cuidado porque con la línea editorial de TVN lo vas a pasar pésimo‘ y yo ‘¡Cómo!’. Nunca conocí a los ejecutivos, partamos por esa base”.

En la misma línea expresó que encontraba la situación extraña y se preguntaba:”Qué tan difícil debe ser trabajar en un canal que ‘es público’. No lo pasé mal, pero sí las aprensiones, ellos tienen un tema muy distinto a Mega u tros canales, que todo lo que dice cualquier persona de otro lado, ellos tienen un cierto temor a no quedar nunca mal con nadie“.

Pamela Díaz se sinceró

“Yo sé que me desubico, no está bien, pero tampoco es tan grave. Dije que me parecía que TVN tenía una pantalla fría, que la tiene. Me parecía que los ejecutivos, no los conozco, pueden exigir mucho más de lo que ni siquiera ellos saben de hacer televisión”, relató luego.

Tras esto además apuntó a que hubo una gran restricción en la señal estatal. “Sentía que había una censura porque me pasaba que yo hacía un programa que se lo pasaba a un equipo, que yo lo quería hacer. Se lo muestro a una productora, se lo mandaba al canal y este empieza: ‘no quiero tanta talla, no me gusta esto’. Entonces mi esencia es esto, es pasarla bien”, explicó.

Por último expresó: “Yo digo: ‘p*ta, el programa que salió no es lo que yo sentí y lo viví’. Después de darle explicaciones a Jordi Castell, Karen Doggenweiler, Juan Falcón, y decirles ‘sorry, me mandé una cagá, el canal me echa y no va a ir tu programa”.