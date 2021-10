Reconocida actriz padece compleja enfermedad degenerativa

Los actores que llevan años de trayectoria y nos acompañaron durante tantas onces en familia, tienen todo nuestro respeto y cariño.

Por eso, es que tanto el mundo de la actuación como los televidentes se encuentran muy preocupados por la salud de la reconocida actriz Luz Jiménez, recordada por su papel de “Mamá Pasca” en la teleserie “Romané” quien en entrevista con el diario El Mercurio, reveló que padece de una enfermedad degenerativa en la que está perdiendo la visión poco a poco.

En el marco de su obra“Preludio”, que hace alusión precisamente a quienes pierden su campo visual, la artista de 86 años contó que fue diagnosticada con esta enfermedad por su doctor, noticia que tomó con mucha calma: “He tenido algunos problemas con mi vista, pero puedo vivir con eso. Lo que más me complica es que me está afectando para leer y eso para mí es fundamental”, sostuvo.

“Avanza silenciosamente. Es una falla ocular, en cierto modo, hereditaria, pero que también puede aparecerle a cualquier persona y en cualquier minuto”, aseguró al medio, agregando que debe inyectarse mensualmente para frenar la pérdida de su visión.

Luz ya lleva seis años en tratamiento en el servicio de salud pública, sin embargo desde ChileActores le brindaron apoyo económico: “Yo tengo Fonasa, así que ahora estoy profundamente agradecida porque Chileactores me empezó a ayudar”, sostuvo.

No la llamaron más

La actriz confesó que le encantaría volver a actuar en televisión , sin embargo no ha recibido propuestas: “No me han tocado ofertas de obras o papeles con mucho texto, entonces, lo que hago es que traspaso todo a un papel y lo escribo con letras bien grandes”, contó.

Agregó también que pese al diagnóstico se mantiene optimista y se cuida:“Me cuido en la alimentación y tomo vitaminas, pero no mucho más, pero el doctor, hasta el momento, me dice que no voy a perder la vista en un cien por ciento. La vista es lo último que uno quiere perder”.