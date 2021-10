Bastián Bodenhöfer reveló las duras agresiones vividas en Francia, durante su etapa escolar

Durante la última emisión del programa Los 5 Mandamientos, Bastián Bodenhöfer hizo grandes confesiones.

Junto al actor, además estaba invitada la actriz Elena Muñoz. Durante la conversación hablaron de varios aspectos de sus vidas, pero uno de ellos llamó la atención, esto sucedió cuando Bastían reveló un duro momento de su niñez en Francia, donde llegó a vivir a los 8 años.

“Me puso en una escuelita (en alusión a su madre) en el primer barrio donde vivimos en París. Esto era en plena enseñanza victoriana, que existía aún en Francia. El primer día estábamos en el recreo antes de volver a clases, yo me sentía perdido, no hablaba francés, y me hice altiro amigo de un hijo de portugueses”, señaló.

Quien luego comentó: “Mientras subíamos a clases nos tomamos la mano para apoyarnos el uno con el otro. Entramos y el profesor nos dice ‘Es absolutamente imposible, no pueden tomarse de la mano’. Y andaba con un estuche, lo abre y eran tres varillas. ‘Elige una varilla’, me dice, había una más delgadita, una mediana y una gruesa. Yo elijo la delgadita, y los compañeros se ríen. ‘Pon las manos así’, me dijo, y ¡PAF!. Las torturas en esa época eran impresionantes”.

Lo anterior sucedía ante el asombro de los presentes en el estudio, quienes atentos escuchaban el relato de las duras agresiones que sufrió el actor.