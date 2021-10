José Antonio Neme lanzó ácida indirecta a JC Rodríguez por apoyo a La Lista del Pueblo

Durante este martes se vivió un llamativo momento en el matinal “Mucho Gusto”, luego de que el animador José Antonio Neme aludiera a Julio César Rodríguez respecto a su apoyo a La Lista del Pueblo.

La situación se dio cuando el periodista criticó a Ena Von Baer (UDI) sobre un discurso que dio sobre la Convención Constitucional en su franja.

“Se ha propuesto cambiar la bandera, el himno nacional, el nombre del país“, es parte de lo que expresa la parlamentaria, situación que generó ruido en las redes sociales y fue catalogada de mentirosa por varios constituyentes.

Ante esto Neme expuso su punto: “Ella es senadora de la república, ella redactó el acuerdo del 15 de noviembre (…) Me parece curioso —y lo digo con todo respeto— que haga estas declaraciones un poquito descuadradas“.

“Con el tema del himno y el diseño de la bandera es como que te pasaste 18 pueblos“, sumó luego Neme.

El golpe a Julio César Rodríguez

Tras expresar su punto Neme señaló que en breve tendrían un contacto con Ena Von Baer con el fin de hablar sobre este tema, asegurando que “en Mucho Gusto las cosas se dicen de frente“.

“Yo no opino de los políticos para después evitar hablar con ellos cara a cara, con respeto“, lanzó.

Y así, disparó contra JC Rodríguez: “No ando pelando a la gente, para después de decir otras cosas. No digo que soy parte de una lista y después no“.