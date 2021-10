La respuesta de la mamá de Maite Orsini sobre su nuevo yerno

Quizás si nombramos a Maite Pascal, no sepan de quién estamos hablando, pero les aseguro que si les muestro una fotografía la recordarán inmediatamente.

Porque ella, era una de las actrices que destacaba por su belleza en los años 90, como Sucupira, Fuera de Control, entre otras. Además es la madre de la diputada Maite Orsini, a quien tuvo cuando era muy joven y quien la acompañó mientras indagó en el mundo televisivo.

Sin embargo, ella decidió alejarse de la televisión para dedicarse a a su pasión por la música, al yoga, y a su familia, especialmente a su hijo menor, que ahora tiene 13 años. “Me alejé, porque él nació con una fisura de labio, encía y paladar. Eso hizo que me dedicara más a la reconstrucción de su cara, las operaciones y tratamientos”, así lo consignó en una entrevista para LUN.

Además habló sobre lo que le molestó de la exposición mediática:

“Esto de la exposición, de salir a la calle y que todo el mundo de mire, que todo el mundo se meta en tu vida nunca fue lo mío, me encanta pasar piola (…) También fue fuerte par mi hija. Salíamos a la feria y no podíamos avanzar porque estaba todo el mundo encima. por eso no extraño ser conocida o reconocida. (Maite) Era Chiquitita. Una vez nos regalaron unas entradas para ver dinosaurios y se juntó tanta gente que ella se empezó a asustar”, declaró al medio.

Posteriormente fue consultada sobre las fotografías que han circulado y en las que se ve a su hija Maite Orsini con el actor Gonzalo Valenzuela que circulan en

“Usted parece que tiene yerno nuevo…”, señaló el periodista.

“Pucha, en ese terreno no me voy a meter. Yo soy súper respetuosa de la vida privada de mi hija”, declaró.