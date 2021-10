“¿Qué hacía ella antes de Maxi López?”: Juana Viale se lanza en contra de Wanda Nara

La ex de Gonzalo Valenzuela se suma a las famosas argentinas que han hecho comentarios con respecto al quiebre de Wanda Nara y Mauro Icardi.

Durante la emisión de La noche de Mirtha, uno de los estelares más conocidos de Argentina, el cual se transmite los días sábados, tuvo en esta ocasión de invitada a la investigadora de la comunicación pública y medios, Adriana Amado, quien le pidió a Juana Viale hablar sobre la polémica de la semana.

“Hablemos de Nara también por favor, basta de tanta política”, le dijo. “¿Wanda o la China?”, le preguntó entonces Viale.

Cabe comentar que Adriana se puso del lado de la actual esposa del futbolista del PSG. “¿Qué hacía…?”, “¿Sos fan de Wanda?”, le respondió Juana.

Y Amado le contestó: “Yo le sigo la carrera a ella desde antes de Maxi López”. Entonces vino el altercado más fuerte de la jornada: “¿Qué hacía Wanda Nara antes de Maxi López?”, le preguntó Viale.

Sorprendida la investigadora le contesta: “Intentaba ser famosa”, “Ah”, fue respuesta de la actriz argentina quien terminó cerrando la polémica con elogios para Mauro: “Vamos a hablar de Wanda, de la China, de Icardi que es un gran… futbolista. No me salía, pero bueno, ahora no va ni a entrenar porque anda mal ‘del corazón’, pobre. Sí, pobrecito”, señaló.