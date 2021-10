Adam Levine alzó la voz y respondió a críticas tras “despreciar” a una de sus fans [VIDEO]

El cantante Adam Levine ha estado en el ojo del huracán esta semana luego de que el pasado sábado tuviera una actitud poco simpática con una fanática en medio de un concierto en Los Ángeles.

Tras los hechos, recibió una lluvia de críticas por una actitud “poco humilde”.

Y ahora el mismo artista que se dio a conocer por la banda Maroon 5 respondió a través de un video de Instagram Live que realizó este martes.

“Hola chicos, solo quería hacer referencia al incidente que sucedió con una fan que saltó al escenario. Siempre he amado, respetado y valorado a los fans”, comenzó diciendo para acallar los rumores de su “egocentrismo”.

“Sin ellos (los fans) no tendría trabajo, es algo que siempre les digo. El solo pensar que son inferiores a mí me revuelve el estómago, yo no soy así”, afirmó para luego referirse a la escena del video que dio vueltas al mundo.

“Lo que pasó es que me quedé impresionado, y a veces cuando eso ocurre te quedas petrificado y solo tienes que retirarte y continuar porque yo estaba haciendo mi trabajo. Necesito que sepáis lo que siento, que es es una fuerte conexión con la banda cuando actuamos delante de fans, espero que lo entiendan”, cerró.

Revisa el video de la polémica: