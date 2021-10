Juan Pedro Verdier detalló la compleja situación de salud que lo dejó en la clínica

Juan Pedro Verdier hace un par de días asustó a sus seguidores luego de que compartiera una fotografía desde un recinto de salud, donde estuvo internado tras presentar complicaciones.

En la oportunidad escribió: “Solo quiero sentirme bien al menos un rato, un par de meses sin la constante presión, el bruxismo, la pierna operada, 2 hernias en la columna, una discopatía y una carga emocional brutal”.

Pero estas no serían las únicas complicaciones que afectan al ex “Mekano”, ya que en conversación con Las Últimas Noticias, también sufre de cefalea en racimos, lo que involucra dolor en un ojo o en lados de la cabeza.

“Pasa por períodos. Pueden pasar seis u ocho meses sin que vengan, pero si vivo una carga de estrés importante se hace presente“, relató el esposo de Karen Bejarano.

Luego continuó: “Ha sido complejo este último tiempo. Hay estrés físico y emocional. En mi caso tengo los dos“, detallando además que hace poco se sometió a una operación de rodilla, donde le reconstruyeron el ligamento cruzado anterior y dos meniscos que se le rompieron jugando básquetbol con su hijo.

Una difícil vida laboral

En esta misma línea Juan Pedro relató que hace poco quedó cesante, luego de que abandonara la empresa donde trabajó por años, para asumir un nuevo desafío, lo que no salió nada bien.

“Estaba trabajando en un lugar sólido y tenía todo en orden. Me pareció bueno el desafío de hacer algo distinto (…) Me avisaron que no iba a seguir y ahí se te suma todo, porque lo mío es como de nervios en general”, explicó, señalando que a los tres meses en su nuevo trabajo, no le renovaron el contrato.

“Me genera una angustia y una ansiedad incontrolables. Ando agitado, nervioso y me pongo triste“, detalló, aludiendo a lo que provoca su cesantía.

Por último tuvo palabras para Karen Bejarano, quien ha sido su apoyo fundamental en este proceso, relatando además que se aventurará con su propio negocio.

Aquí puedes ver la publicación que compartió hace unos días: