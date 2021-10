Natalia Ducó realiza sincera confesión sobre la maternidad

La deportista Natalia Ducó, es una de las más reconocidas y queridas en Chile. Y es que es una ganadora, ya que además de su destacada trayectoria deportiva que la ha llevado a obtener importantes premios, se le suma el triunfo en el programa MasterChef Celebrity en agosto del año pasado, donde tuvimos el privilegio de conocerla mejor.

También, hemos podido compartir con ella, todo el proceso del embarazo y el nacimiento de su primer hijo, Luciano, ya que habitualmente comparte historias en sus redes sociales.

Y ahora, enterneció a sus seguidores, con una extensa reflexión sobre la maternidad junto a una serie de fotos con su pequeño hijo:

“No es la foto más posera, pero es nuestro momento mágico con Luciano. Nos conectamos, somos cómplices con la mirada, nos leemos el uno al otro. Es un baile entre los dos donde la magia de la conexión madre e hijo inunda de energía y amor nuestros corazones.

Me preguntan qué es lo que me gusta hacer con Lu o cuál es mi momento favorito. Yo respondo que no importa el qué, importa el cómo. Cómo te entregas como mamá a ese momento, cómo intentas leer la mente de tu hijo, cómo sientes esa energía que fluye entre ambos. Por mucho que leí sobre apego en mis estudios como futura psicóloga, la realidad supera por lejos la potencia del vínculo madre e hijo, de la diada, donde dejamos de ser dos, para ser uno“.

Además comparó esta experiencia como la de una película de Disney: “Esta magia es como estar dentro de la magia de una película de Disney. Hay que invitar a soñar, a viajar con la mente, a fantasear, a jugar y a vivir momentos mágicos como todas las hermosas películas de Disney”.

Recordemos que la lanzadora de la bala, ya se prepara para volver a competir después de haberse convertido en madre a principios de este año y en algún momento declaró que su sueño es estar en una competencia con su hijo alentándolo, ¡ya cada día está más cerca de cumplirlo!