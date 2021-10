Pamela Díaz explicó por qué Jorge Zabaleta no estará en el lanzamiento de su línea de maquillaje

El pasado martes en un nuevo capítulo de “Me Late”, Pamela Díaz entregó detalles de su línea de maquillaje y perfumes.

Así la panelista adelantó que algunos de los invitados a este evento serían Jordi Castell, Ignacio Gutiérrez y Carmen Gloria Arroyo, lo que llevó a que Daniel “Huevo” Fuenzalida lanzara una ácida pregunta.

“Con todo respeto, ¿Zabaleta va?“, donde “La Fiera” respondió: “No puede, lo mismo que Pancho Saavedra. Están de viaje“.

No obstante esta respuesta no dejó contento a Fuenzalida, quien insistió: “¿Y por qué Zabaleta no puede?“.

Ante la constancia de la pregunta, Pamela explicó el por qué: “No soy amiga de Zabaleta, lo vi solamente en las hamburguesas“, sostuvo, aludiendo al programa “Socios de la Hamburguesa” que conduce Zabaleta junto a Pancho Saavedra y Pedro Ruminot, donde participó como invitada.

Finalmente Sergio Rojas interrumpió el momento, donde se refirió al cual sería el motivo real: “Nada que ver, fue desubicado el otro también. Hay que respetar a Jean-Philippe”.

La enemistad de Zabaleta y Jean Philippe Cretton

El problema entre ambos surgió hace un año, cuando Pamela Díaz y Jean Philippe Cretton fueron a Cancún.

En la oportunidad Zabaleta reaccionó ante la fotografía de ambos: “Yo dije ‘oh, este conche… ¡Qué ganas de hacerlo levitar a patadas en la raj…!”, luego de ver al animador de CHV con “La Fiera”.

Por otro lado Cretton expresó en un live de manera pública que le caía mal el actor nacional, situación que también tocó Díaz en “Me Late”.

“Le dije que se había mandado unos comentarios un poco feos el día que me voy a Cancún con Jean-Philippe. Y ahí él empieza a decir que yo le gustaba y que me encontraba buena moza“, relató en la oportunidad.

Aquí puedes ver el capítulo completo: