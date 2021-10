Iván Valenzuela y Mónica Perez quisieron tener una vida religiosa

Los periodistas Iván Valenzuela y Mónica Pérez se conocen desde la época de la universidad, cuando ambos estudiaban periodismo. Desde allí han formado una linda amistad que continúa hasta el día de hoy.

Pero a los conductores de noticias no solo los une su amistad de 30 años sino que también una decisión que estuvieron a punto de tomar: Seguir una vida religiosa.

Así lo contaron en el programa “Los 5 mandamientos” de Martín Cárcamo ambos profesionales.

Iba a ser monja

Mónica Pérez antes de estudiar periodismo pensó en ingresar a un monasterio: “Lo pensé, en serio, pero cuando era chica, en la enseñanza media. Lo que pasa es que a pesar de que salgo en la tele y ahora estoy aquí echando la talla, yo soy súper tímida, todo me da vergüenza. Pero pasa que tengo una gran capacidad de superarme”, explicó.

Agregó además lo importante que es para ella la oración: “Va a sonar tan ñoño, pero para mí la oración es muy importante. La conexión en silencio. Entonces el claustro era para mí estar en una paz, en un estado maravilloso”.

Pensó en ser sacerdote

Por su parte, tuvo esta duda más grande, cuando iba en la universidad: “No llegué al seminario, pero estuve en un proceso de discernimiento, por eso terminé en el mismo curso de la Mónica, porque suspendí la universidad en tercer año”.

Agregó que “estuve 9 meses afuera de la universidad (…) Yo creo que eso escondía de alguna manera una crisis de adultez, porque tercer año de Periodismo en esa época era el momento en que te tocaba hacer la práctica, era un paso definitivo. Ante eso yo creo que me urgí un poco y tenía esta otra cosa muy fuerte”.

Pero sus planes se fueron por la borda, por este sencillo motivo: “Me di cuenta de que, en el fondo, la verdad, a mí me gustaban mucho las mujeres y me gustaba estar en pareja y que no iba a servir para el celibato”