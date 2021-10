“Me puse más argentino”: Jorge Alís y los cambios que vivió durante la cuarentena

El comediante Jorge Alís, estuvo presente en, Pero con Respeto, momento en el cual contó algunas anécdotas.

Durante la entrevista con Julio César Rodríguez, el argentino reveló el cambio rotundo que vivió a raíz de la pandemia. Momento en el cual “se puso argentino, pelotudo”, según sus propias palabras.

“Pero en esta historia empecé a ser más argentino en mi casa. ¿Qué pasa? Yo soy argentino. Y lo he bajado mucho. Tiene que ver con mi casa, con mis hijos, con mi mujer. Pero ahí era cada vez más argentino”, comentó.

Lo anterior, en relación a su fuerza al alzar la voz: “Como ‘no me rompan las pelotas’, ‘pasá por acá’, ‘¡pero boludo!’. Como que me agarró la argentinidad. Y esa historia me empezó a hacer chocar con mi familia, hasta con mi mujer. ‘¿Por qué me hablas así?’ (le preguntaban sus hijos). ‘¿Cómo quieres que te hable? Si hablo así’, agregó el comediante.

Lo anterior habría sucedido, según el relato del artista, porque le faltaba esa comunicación con el mundo exterior, con los gritos de la gente en la calle: “Argentin cul…. esas cosas loco ya no estaban, y me empecé a angustiar”, fueron las íntimas confesiones del actor.