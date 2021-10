Paty Maldonado asegura que lleva más dos años “sin recibir un centavo”

La animadora Patricia Maldonado asegura que lleva más de dos años sin recibir un sueldo, debido a la situación por la pandemia de Covid-19 y también lo sucedido tras el estallido social.

La comunicadora hizo esta revelación durante el programa “Las Indomables”, donde contó la experiencia que tuvo en un evento al que fue ayer, donde conversó con unas jóvenes que trabajan en dicha actividad.

“Ayer fui a un lugar y me puse a conversar con unas chiquillas que estaban jóvenes y de repente salió el tema un poco político, yo algunas cosas dije, pero dije ‘chiquillas, yo quiero que ustedes me contesten una pregunta y me la contesten con toda honestidad. Ustedes están trabajando en este lugar, yo me imagino que están recibiendo un suelo…’“, comenzó relatando Maldonado.

En este sentido, les dijo a las jóvenes que “‘yo les puedo contar que yo llevo hace 2 años sin recibir un centavo‘ y tú también (Catalina Pulido) ni un centavo, porque yo no recibo de un canal, no recibo de los café concert, porque recién hicimos una sola función de café concert, -que ahora vamos a volver- pero no están los café concert, no está la radio, porque todo cambió con la pandemia y con el asunto del 18 de octubre“.

Tras esto, continuó dando detalles sobre la conversación que tuvo anoche: “‘Ustedes están recibiendo un sueldo, okey, yo les hago una pregunta, Camila Vallejos dijo hace un tiempo atrás que ella prefería un país pobre pero más feliz’, entonces las niñas me miraron, y le digo (a una de ellas), ‘a ti te pregunto, ¿te gustaría ser pobre?’, entonces me miró y me dijo ‘señora, por Dios, ¿cómo se le puede ocurrir?’, (y yo le dije) ‘no, es que quiero que me contesten porque esa es una teoría que tienen ellos, en que el país debe ser pobre, pero más feliz"”, respondió la animadora, criticando a la actual diputada.