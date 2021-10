“Pero también podrías ser tú, que siempre te has restado”: Don Francisco encara a Julio César Rodríguez por su ausencia en la Teletón

Don Francisco estuvo presente la noche de este miércoles en, Pero con Respeto, momento en el que puso en aprietos al animador del espacio.

Durante la conversación, se refirió a la polémica del momento. ¿Quién debería ser su reemplazante en la Teletón?, esto luego de que anunciara que ya no estará liderando la cruzada.

En relación a esto, señaló que un hombre de su edad ya no tiene la capacidad de asumir esa responsabilidad, con todo lo que conlleva, en tiempo, energía, entre otras cosas, ante lo cual debía asumir otro rol.

Destacó que siempre estará presente en la campaña, pero desde otra vereda, dando paso a las nuevas generaciones.

Ante la pregunta del animador ¿Quién debiera reemplazarlo?, comentó que no se trata de una persona en especial. “En mi caso yo tomé el desafío, me ofrecí, pero en la mayoría de los países que hoy también realizan la Teletón, se hace de manera colectiva, no hay una persona que lidere el programa de manera individual”.

Ante la insistencia de Julio César Rodríguez, en que Mario Kreutzberger se la jugara con algún nombre, él se mantenía firme: “Todos pueden estar, puede ser el que quiera, Martín Cárcamo, Rafael Araneda…cualquiera”. “¡Pero Don Francisco no puede ser cualquiera, así alguien que va pasando por la calle, y ya éste!, ¡No poh!, le respondió el JC.

Fue en este contexto, luego de varias evasivas, en que Don Francisco le dice: “Bueno, pero también podrías ser tú, que siempre te has restado, explícame por qué”. “Sí, es verdad, pero siempre pongo mis luquitas”, respondió incómodo el conductor.