Tanza Varela en contra de la vacunación Covid-19: Se descarga en instagram

Hemos vivido momentos muy complejos a nivel mundial a causa de la pandemia del coronavirus.

Llevamos casi dos años conviviendo con este virus, lo que ha significado importantes pérdidas de vida, despidos laborales, crisis económica, cuarentenas, toques de queda y un sinnúmero de situaciones difícil que nos han cambiado la vida a todos.

El proceso de vacunación es la alternativa que busca acabar de una vez por todas con la alta taza de mortalidad y bajar el número de contagios.

Discurso antivacunas

Es por eso que aún llama la atención las personas “antivacunas” como es el caso de la ex chica reality, Tanza Varela, quien dejó claro que no le gustan para nada y que si se vacunó, fue contra su voluntad:

“Ahora sí que los detesto…Ya me puse dos por la humanidad contra mi voluntad ¿Ahora una tercera? Estoy enojada”

Escribió en su instagram, la joven que hoy en día está radicada en México, a raíz de la noticia de que el Ministerio de Salud inhabilitará el pase de movilidad a quienes no se hayan puesto la dosis de refuerzo (tercera dosis).

Luego se explayó sobre su postura en otra historia escribiendo:

“No, no me gustan las vacunas…No tomo si quiera una aspirina para el dolor de cabeza, no me gusta que me inyecten cosas que no sé qué mierda tengan dentro, me puse la vacuna contra mi voluntad. Lo hice por la humanidad con la que vivo, pero no quiero una tercera dosis”.